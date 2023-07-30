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Украина разгромно проиграла Франции в полуфинале чемпионата мира по фехтованию

Наши женская сборная сыграет в матче за третье место.
Сегодня, 13:43
Ольга Харлан / nffu.org.ua
Ольга Харлан / nffu.org.ua

В воскресенье, 30 июля, состоялся полуфинал женского чемпионата мира-2023 по фехтованию.

В рамках соревнования сборная Украины встречалась с командой Франции. Победу с разгромным счетом добыли представительницы французской сборной - 45:32.

Во втором полуфинале сойдутся сборные Венгрии и Южной Кореи. По итоги встречи определится финалист и тот, с кем Украина сыграет за третье место.

Отметим, что в 1/4 финала украинская сборная добыла драматичную победу над США.

Ранее сообщалось, что Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду в Париже.


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