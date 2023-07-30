Украина разгромно проиграла Франции в полуфинале чемпионата мира по фехтованию
Наши женская сборная сыграет в матче за третье место.
В воскресенье, 30 июля, состоялся полуфинал женского чемпионата мира-2023 по фехтованию.
В рамках соревнования сборная Украины встречалась с командой Франции. Победу с разгромным счетом добыли представительницы французской сборной - 45:32.
Во втором полуфинале сойдутся сборные Венгрии и Южной Кореи. По итоги встречи определится финалист и тот, с кем Украина сыграет за третье место.
Отметим, что в 1/4 финала украинская сборная добыла драматичную победу над США.
Ранее сообщалось, что Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду в Париже.