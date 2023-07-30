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Сборная Украины с Харлан в драматической игре вышла в полуфинал чемпионата мира

Девушки превзошли соперниц из США.
Сегодня, 13:00
Ольга Харлан
Ольга Харлан

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях вышла в полуфинал чемпионата мира-2023, который проходит в Милане (Италия).

Наша команда в составе Ольги Харлан, дисквалификация которой на мировом первенстве была приостановлена, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой встречалась со сборной США.

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Победу в поединке одержала украинская сборная, которая забрала решающий балл - 45:44.

В 1/2 чемпионата мира Украина встретится со сборной Франции. Поединок уже стартовал.

Ранее сообщалось, что ФФУ потребовал лишить россиянку смирнову нейтрального статуса.


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