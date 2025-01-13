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Чемпионка Украины по гребле, служившая в Нацгвардии, сбежала в россию

Жалинская считает Запорожскую область россией.
13 января, 21:40
Лариса Жалинская
Лариса Жалинская

Четырехкратная чемпионка Украины по гребле Лариса Жалинская сбежала в Россию.

Спортсменка в интервью пропагандистическому изданию RT заявила, что она является русской.

"Мои действия многие квалифицируют как побег в россию, но я бы не считала это побегом. Я бы это назвала возвращением на родину, на историческую родину. Я являюсь русской по национальности, мой родной город - это город Приморск Запорожской области российской федерации, я всегда была русскоязычная".

Жалинская выехала из Украины по туристической путевке и уехала в россию.

"Мне на руку сыграло то, что с весны 2024 года женщинам-военнослужащим стали предоставлять отпуска с правом выезда за границу, в том числе по туристическим путевкам. Поэтому мною была приобретена туристическая путевка в Чехию. Также я подстраховалась, оформила второй загранпаспорт, не известив об этом воинскую часть.

Именно по этому паспорту я впоследствии пересекла границу. Ранее с помощью Telegram и друзей из россии я нашла перевозчиков, которые вывозят из Львова в Польшу и там помогают через специальные чаты найти перевозчиков, которые уже пересекают польско-белорусскую границу. Также с помощью друзей из россии был куплен билет на самолет Минск-Москва", - заявила Жалинская.

Ранее сообщалось, что отказ от перехода Забарного может вынудить ПСЖ продать российского голкипера.

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