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Отказ от перехода Забарного может вынудить ПСЖ продать российского голкипера

Парижский клуб не оставляет надежд подписать украинского защитника.
Сегодня, 12:35
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

ПСЖ заинтересован в приобретении защитника английского Борнмута и сборной Украины Ильи Забарного.

Тем не менее с осуществлением этого трансфера у парижан возникли проблемы - украинский футболист отказался от перехода из-за наличия в составе французской команды представителя страны-террориста, российского голкипера Матвея Сафонова.

Об этом рассказал журналист Лоик Танзи в эфире подкаста 100% PSG, la tribune.

"Забарный - отличный игрок, но он украинец, а в ПСЖ есть россиянин. Он сказал: "Если Сафонов будет в составе, я не смогу перейти". Забарный понимает, что он центральный защитник, а тот вратарь, и это две чрезвычайно связанные позиции на поле. Он не хочет, чтобы дошло до того, что в команде могут возникнуть проблемы, из-за того что он украинец, а тот россиянин", - приводит слова журналиста Le10sport.

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При этом сообщается, что ПСЖ не оставляет надежд усилиться Забарным и может распрощаться с Сафоновым, чтобы подписать украинского защитника.

"ПСЖ даже поднимал вопрос о продаже Сафонова, чтобы подписать Забарного", - добавил Танзи.

Отметим, что нынешнем сезоне Забарный провел 20 матчей в составе Борнмута в английской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что ПСЖ работает над трансфером звезды Наполи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут трансферы ПСЖ Илья Забарный

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