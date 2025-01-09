iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ работает над трансфером звезды Наполи

Французский клуб намерен подписать Хвичу Кварацхелию уже зимой.
Сегодня, 17:48
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

ПСЖ активизировал свои усилия по подписанию звездного вингера Наполи Хвичи Кварацхелии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, французский клуб собирается приобрести 23-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна и уже ведет переговоры с неаполитанцами.

При этом парижане готовы включить в сделку своего защитника Милана Шкриньяра.

Читай также: Защитник ПСЖ заинтересовал клубы АПЛ

По информации источника, сумма трансфера оценивается в 80 миллионов евро.

Также отмечается, что сам грузинский вингер, контракт которого с партенопейцами рассчитан до лета 2027 года, не против перехода в ПСЖ.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел за Наполи во всех турнирах 19 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи трансферы ПСЖ Хвича Кварацхелия

Статьи по теме

Трансферы УПЛ: Ворскла подписала капитана молодежной сборной Косово Трансферы УПЛ: Ворскла подписала капитана молодежной сборной Косово
Итальянский гранд готовит предложение по игроку Челси Итальянский гранд готовит предложение по игроку Челси
Заря продала своего нападающего в японский клуб Заря продала своего нападающего в японский клуб
Ювентус готов рассмотреть предложения по своему ключевому форварду Ювентус готов рассмотреть предложения по своему ключевому форварду
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Европа19:37
Экс-тренер Шахтера может стать наставником Миколенко
Украина19:30
Календарь Шахтера: "горняки" не удержали победу над Динамо Загреб в спарринге
Украина19:14
Динамо отчиталось о состоянии травмированных Бражко и Ярмоленко
Европа19:08
Эвертон Миколенко уволил главного тренера за несколько часов до матча Кубка Англии
Теннис18:55
Australian Open-2025 впервые в истории начнется двумя матчами чемпионок Grand Slam
Другие страны18:45
МЛС шокировала переходом звезды британского гранда: на самом деле за океан приехал его земляк
Киберспорт18:38
Женская команда официально получила приглашение на IEM Katowice-2025, также определилась судьба HEROIC
Европа18:38
Судаков и Трубин попали в топ-10 самых дорогих игроков не из топ-5 чемпионатов
Европа17:57
Яремчуком интересуются клубы из Турции, США и "экзотической страны"
Европа17:48
ПСЖ работает над трансфером звезды Наполи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK