ПСЖ работает над трансфером звезды Наполи

ПСЖ активизировал свои усилия по подписанию звездного вингера Наполи Хвичи Кварацхелии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, французский клуб собирается приобрести 23-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна и уже ведет переговоры с неаполитанцами.

При этом парижане готовы включить в сделку своего защитника Милана Шкриньяра.

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По информации источника, сумма трансфера оценивается в 80 миллионов евро.

Также отмечается, что сам грузинский вингер, контракт которого с партенопейцами рассчитан до лета 2027 года, не против перехода в ПСЖ.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел за Наполи во всех турнирах 19 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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