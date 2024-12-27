Защитник ПСЖ заинтересовал клубы АПЛ

Защитник ПСЖ Милан Шкриньяр зимой перейдет в другой коллектив.

Как сообщает L'equipe, словак решил покинуть стан столичного коллектива из-за отсутствия игровой практики. Шкриньяром интересуются клубы АПЛ и Галатасарай.

Центрбек решил, что определит свое будущее до выхода ПСЖ из зимнего отпуска, то есть, до 2 января.

В текущем сезоне Милан сыграл лишь 5 матчей, не отметившись результативными действиями.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ интересуется лидером сборной Испании.

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