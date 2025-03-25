Амосов начал переговоры о переходе в UFC

Украинец не отказался от намерений выступать в самом престижном чемпионате.

31-летний Ярослав Амосов в прошлом году покинул промоушн Bellator. Теперь он нацелился на контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом, сообщает MMA Junkie.

"Это очень большая мотивация для меня. Надеюсь, что они дадут мне контракт, а я хочу показать, что способен завоевать этот пояс. Надеюсь, что мой следующий бой будет в UFC.

Сейчас мой менеджер ведет переговоры с Шоном Шелби (матчмейкером UFC – ред.), которого я очень уважаю. Посмотрим. Я хочу показать, кто я. Надеюсь, он даст мне шанс. Я хочу продемонстрировать миру, кем я являюсь", – заявил украинец.

Кстати, недавно Амосов одержал первую победу после ухода из Bellator.

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