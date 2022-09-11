iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Чимаев удушающим примем победил Холланда в первом раунде на UFC 279

Поединок закончился за считанные минуты.
Сегодня, 07:31
Хамзат Чимаев / Getty Images
Хамзат Чимаев / Getty Images
0 0 0

На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, завершился со-главный поединок турнира UFC 279, в котором выступили шведский проспект полусреднего дивизиона Хамзат Чимаев и американец Кевин Холланд.

С первых секунд боя Чимаев начал навязывать темп, заставлять соперника бороться и вступать в борьбу. Чимаев неоднократно бросил соперника на октагон, где пытался все довести до победы. Американец сопротивлялся, однако навыков не хватило.

На второй минуте боя Хамзату удалось захватить шею Холланда, после чего Чимаев совершил удушающий прием, под которым Холланд сдался.

Таким образом, Чимаев победил Холланда удушающим приемом в первом раунде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ММА UFC Хамзат Чимаев кевин холланд
0 0 0

Статьи по теме

Нейт Диаз объявил об уходе из UFC Нейт Диаз объявил об уходе из UFC
Диас ярким приемом одолел Фергюсона на UFC 279 Диас ярким приемом одолел Фергюсона на UFC 279
Фергюсон - новый соперник Диаза, Чимаев остался в кадре Фергюсон - новый соперник Диаза, Чимаев остался в кадре
Рафинья рассказал, почему отказался от перехода в Челси Рафинья рассказал, почему отказался от перехода в Челси
Помочь журналистам

Видео

Ярмоленко отметился дебютным голом за Аль-Айн в официальных матчах
Ярмоленко отметился дебютным голом за Аль-Айн в официальных матчах

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Каземиро прибыл на тренировку Манчестер Юнайтед на новом Бентли
просмотров

Последние новости

Европа09:53
Рафинья рассказал, почему отказался от перехода в Челси
Сборные09:40
Евробаскет-2022: Матч Украины и шанс Хорватии пройти дальше
Сборные09:30
Украина - Польша: видео онлайн-трансляция матча Евробаскета
ММА09:24
Нейт Диаз объявил об уходе из UFC
Украина09:10
УПЛ: календарь и результаты матчей
Сборные09:00
Евробаскет-2022: Почему он не играл в НБА или что нужно знать о сопернике Украины - сборной Польше
Теннис08:36
US OPEN-2022 (ATP): Рууд и Алькарас сыграют в финале
Теннис08:20
US OPEN-2022 (WTA): Швентек выиграла женскую сетку турнира
Европа08:11
Кадис - Барселона 0:4 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
ММА07:51
Диас ярким приемом одолел Фергюсона на UFC 279
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK