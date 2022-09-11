Чимаев удушающим примем победил Холланда в первом раунде на UFC 279

На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, завершился со-главный поединок турнира UFC 279, в котором выступили шведский проспект полусреднего дивизиона Хамзат Чимаев и американец Кевин Холланд.

С первых секунд боя Чимаев начал навязывать темп, заставлять соперника бороться и вступать в борьбу. Чимаев неоднократно бросил соперника на октагон, где пытался все довести до победы. Американец сопротивлялся, однако навыков не хватило.

На второй минуте боя Хамзату удалось захватить шею Холланда, после чего Чимаев совершил удушающий прием, под которым Холланд сдался.

Таким образом, Чимаев победил Холланда удушающим приемом в первом раунде.