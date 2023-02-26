Ярослав Амосов - Логан Сторли: видео боя
Смотреть повтор последнего боя Амосова против Сторли.
В ночь с 25 на 26 февраля в Дублине (Ирландия) состоялся турнир Bellator 291, в главном событии которого украинский чемпион в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-0) провел успешную защиту своего титула.
Украинский боец одержал уверенную победу над американцем Логаном Сторли (14-2).
Поединок продлился все пять раундов, на протяжении которых Амосов владел преимуществом и в итоге победил единогласным решением судей - трижды по 50-45.
Вашему вниманию видео боя Ярослав Амосов - Логан Сторли
Амосов и Сторли противостояли друг другу уже во втором поединке. В ноябре 2020 года украинец одержал победу раздельным решением судей.
Источник: MEGOGO