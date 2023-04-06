iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Никаких боев: Глава UFC заявил, что поединки с рестлерами WWE невозможны

Опыт CM Панка показал, что лучше разделять оба промоушена.
Вчера, 22:37
Дана Уайт / Getty Images
Дана Уайт / Getty Images

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему невозможны поединки между бойцами UFC и рестлерами WWE.

"Разница между UFC и WWE заключается в том, что WWE имеет развлекательную ценность – у них есть ребята, которые являются невероятными спортсменами. Они идут туда и делают свое дело. Но хорошо известно, что это сценарий.

А когда вы смотрите UFC, то понимаете, что это настолько реально, насколько это вообще возможно, это наш слоган. Эти парни – невероятные спортсмены. Они должны хорошо разбираться в различных видах боевых искусств.

Читай также: Чемпион UFC изъявил желание выступить в WWE

У нас тоже есть развлекательная сторона, но это настоящая борьба. Все реально. В UFC нет предопределенных результатов. Так что не будет никаких кроссоверов", – сказал Уайт в интервью MMA Fighting.

Напомним, инвесторская группа Endeavor, владеющая UFC, официально сообщила о приобретении лиги WWE, которая в результате объединения с крупнейшим мма-промоушеном станет частью новой спортивно-развлекательной компании общей стоимостью в 21,4 миллиарда долларов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC WWE Дана Уайт

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Гэтжи признался, что близок к завершению карьеры Гэтжи признался, что близок к завершению карьеры
Боец UFC отказался от своего российского происхождения Боец UFC отказался от своего российского происхождения
Масвидаль завершит карьеру в случае поражения в бою с Бернсом Масвидаль завершит карьеру в случае поражения в бою с Бернсом
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа00:55
Ограбление не удалось: Злоумышленники хотели обнести дом Месси, но не смогли попасть внутрь
Киберспорт00:32
Отбор на Paris Major 2023: NaVi сыграют с FaZe, B8 поборются с Fnatic
Европа00:19
Милан готов погасить долг в 19 млн евро, чтобы сохранить в клубе Леау
Вчера, 23:53
Европа23:53
Игроки ПСЖ недовольны главным тренером клуба
Европа23:30
Топ-клубы АПЛ поборются за хавбека Брайтона
Киберспорт23:10
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа22:56
Араухо: Если Винисиус сосредоточится на футболе, то станет еще лучше как игрок
ММА22:37
Никаких боев: Глава UFC заявил, что поединки с рестлерами WWE невозможны
Киберспорт22:15
Динамо и Шахтер будут лицензионно представлены в новом футбольном симуляторе от EA Sports
Бокс21:52
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK