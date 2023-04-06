Никаких боев: Глава UFC заявил, что поединки с рестлерами WWE невозможны

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему невозможны поединки между бойцами UFC и рестлерами WWE.

"Разница между UFC и WWE заключается в том, что WWE имеет развлекательную ценность – у них есть ребята, которые являются невероятными спортсменами. Они идут туда и делают свое дело. Но хорошо известно, что это сценарий.

А когда вы смотрите UFC, то понимаете, что это настолько реально, насколько это вообще возможно, это наш слоган. Эти парни – невероятные спортсмены. Они должны хорошо разбираться в различных видах боевых искусств.

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У нас тоже есть развлекательная сторона, но это настоящая борьба. Все реально. В UFC нет предопределенных результатов. Так что не будет никаких кроссоверов", – сказал Уайт в интервью MMA Fighting.

Напомним, инвесторская группа Endeavor, владеющая UFC, официально сообщила о приобретении лиги WWE, которая в результате объединения с крупнейшим мма-промоушеном станет частью новой спортивно-развлекательной компании общей стоимостью в 21,4 миллиарда долларов.