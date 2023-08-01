Один из лучших тяжеловесов мира MMA стал гостем на матче Манчестер Юнайтед
Нганну успел пообщаться даже с тренером манкунианцев.
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну стал специальным гостем на недавнем матче Манчестер Юнайтед против Боруссии Дортмунд (2:3).
Камерунец в футболке "красных дьяволов" успел сделать несколько фотографий возле бровки и похвастаться этим в соцсетях.
Читай также: Бывший чемпион UFC посетил тренировку Реала в Лос-Анджелесе
Кроме того, Нганну успел пообщаться с главным тренером МЮ Эриком тен Хагом, обменялись с ним теплыми словами и пожеланиями.
Напомним, 28 октября Фрэнсис проведет боксерский поединок с обладателем титула по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!