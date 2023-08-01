Один из лучших тяжеловесов мира MMA стал гостем на матче Манчестер Юнайтед

Нганну успел пообщаться даже с тренером манкунианцев.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну стал специальным гостем на недавнем матче Манчестер Юнайтед против Боруссии Дортмунд (2:3).

Камерунец в футболке "красных дьяволов" успел сделать несколько фотографий возле бровки и похвастаться этим в соцсетях.

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Кроме того, Нганну успел пообщаться с главным тренером МЮ Эриком тен Хагом, обменялись с ним теплыми словами и пожеланиями.

Напомним, 28 октября Фрэнсис проведет боксерский поединок с обладателем титула по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

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