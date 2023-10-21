Махачев - Волкановски 2: прогноз и анонс на бой

Уже сегодня, 21 октября, в рамках главного боя турнира UFC 294 Ислам Махачев будет защищать свой титул в легком весе против Алекса Волкановски.

Первый поединок одних из ключевых звезд промоушена завершился победой представителя Махачкалы по очкам. Александр был крайне недоволен исходом боя, ввиду чего вызвался заменить Чарльза Оливейру на коротком уведомлении.

Сможет ли австралиец совершить мощный апсет или же Махачев снова "законтролит" оппонента в партере? Давайте в этом сейчас разберемся.

Что нам известно о бойцах?

Ислам Махачев уничтожил не так давно Чарльза Оливейру и забрал себе титул в легком весе, став "новым Хабибом", ведь стиль ведения боя практически идентичен с его наставником.

Представитель из россии совершил всего одну защиту пояса против нынешнего оппонента Алекса Волкановски. Да, судьи отдали победу Исламу, однако попытку австралийского бойца можно назвать успешной, ведь еще никто так сильно не избивал чемпиона.

В свою очередь Волкановски зачистил полностью свой дивизион и решил стать двойным чемпионом. Первый раз ему было крайне сложно биться с Махачевым из-за хорошей оппозиции в гремлинге, а также размахе рук.

Все же Алекс не побоялся вновь испытать удачу, при этом буткемп длился не более трех недель! Учесть также стоит и тот факт, что полулегковес два месяца назад защитил уже свой титул против Йаира Родригеса. Восстановился ли чемпион полностью и готов ли он показать свое мастерство сейчас - вопрос крайне сложный.

Прогноз на бой

Если в первом поединке была интрига, причем оба бойца опасались друг друга, то сейчас шансы 70% на 30% в пользу Махачева. Он готовился к этой битве заранее и прошел длительную подготовку, что должно сыграть свою роль.

Сможет ли Волкановски одержать победу? К сожалению, вряд ли. Единственное, что может помочь Алексу - его бокс. Если он будет сокращать дистанцию и "насыпать" удары как в первый раз, то все закончится печально для Ислама.

Все же буткемп сделает свое дело и чемпион в легком весе, вероятно, защитит свой пояс, отправившись домой есть шашлыки из баранины вместе с Хабибом. Но пушки австралийца не стоит сбрасывать со счетов, "лаки-панч" никто не отменял.

Прогноз на бой: победа Махачева (коэффициент 1.35)

Смелый прогноз: досрочная победа Волкановски (коэффициент 6.05)

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