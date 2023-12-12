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Пимблетт: Для меня честь разделись октагон с Тони Фергюсоном

Британец готов ко встрече с легендой.
Вчера, 23:23
Пэдди Пимблетт / Getty Images
Пэдди Пимблетт / Getty Images

Восходящая звезда UFC Пэдди Пимблетт высказался о предстоящем поединке с Тони Фергюсоном.

"Очень уважаю Тони Фергюсона, он входит в пятерку лучших легковесов в истории. Конечно, я был его фанатом. А кто не был?

Даже я хочу, чтобы Тони ушел на пенсию с победой. Но не могу позволить ему сделать это за мой счет".

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"Ожидаю Фергюсона, которого мы видели в боях с Петтисом и Ковбоем, а не его медленную версию против Бобби Грина", – сказал британец в интервью TNT Sports.

Напомним, поединок Пимблетт - Фергюсон состоится в рамках турнира UFC 296 в ночь на 17 декабря.

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