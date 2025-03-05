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Не Надаль: Алькарас назвал первооткрывателя своего потенциала

Испанский теннисист вспомнил время, когда удивил другого именитого соотечественника.
Сегодня, 11:04
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

Третья ракетка мира Карлос Алькарас раскрыл имя первого профессионала, на которого он сумел произвести впечатление. Событие произошло еще в юные годы испанца.

"Первым, кого я помню, был Давид Феррер. У меня была возможность тренироваться с ним, когда мне было 15 лет. Феррер был для меня огромным примером для подражания. Не только в теннисе, но и в спорте в целом.

Я почти победил его на той тренировке, и до сих пор он напоминает мне о том матче. Это был один из тех моментов, когда я задумался: "Ого, возможно, я действительно на правильном пути", – рассказал Алькарас MoluscoTV.

Феррер выступал в туре в 2000-2019 гг. За два десятилетия карьеры он завоевал 27 титулов в одиночном разряде и завоевал 3 Кубка Дэвиса в составе сборной Испании. Алькарас в свою очередь уже выиграл 17 трофеев.

К слову, украинец Овчаренко улучшил положение в рейтинге ATP.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Давид Феррер Карлос Алькарас

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