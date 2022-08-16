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Костюк победила на старте турнира серии WTA1000 в США

Украинка взяла верх над представительницей Италии.
Вчера, 23:36
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images
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В американском Цинциннати с 14 по 21 августа пройдет турнир серии WTA1000.

В первом раунде соревнований украинская теннисистка Марта Костюк встретилась с итальянкой Камиллой Джорджи.

Матч завершился победой украинки по итогам трех сэтов - 6:4, 5:7, 6:4.

Встреча длилась 2 с половиной часа. За это время Костюк допустила 5 двойных ошибок и 5 раз подала навылет.

В следующем круге украинка встретится с представительницей США Джессикой Пегулой.

Марта Костюк (Украина) - Камилла Джорджи (Италия) - 6:4, 5:7, 6:4

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис WTA Марта Костюк
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