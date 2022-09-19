Ястремская выбыла на неопределенный срок из-за травмы

Украинская теннисистка Даяна Ястремская будет вынуждена сделать паузу в выступлениях из-за травмы руки.

Спортсменка сообщила в своем Instagram, что вернется в Одессу, чтобы провести лечение поврежденного запястья.

Ожидается, что Ястремская пропустит турнир в Таллине, который состоится с 26 сентября по 2 октября. Также под вопросом ее участие в турнире в Остраве, который пройдет с 3 по 9 октября.

"Я планировала сыграть в Эстонии и Остраве, но после нескольких проверок моего запястья, с которым у меня были проблемы последние десять дней, я решила вернуться в Одессу. Я планирую взять несколько дней, чтобы мой доктор выполнил необходимое лечение, после чего будет видно, куда двигаться дальше.

Я надеюсь, что буду готова к выступлению в Остраве, однако я не уверена. Спасибо вам, я буду держать вас в курсе", - написала теннисистка.

Напомним, что в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Даяна Ястремская занимает 89-ю позицию.