iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ястремская выбыла на неопределенный срок из-за травмы

Украинской теннисистке потребуется лечение поврежденного запястья.
Сегодня, 22:25
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images
0 0 0

Украинская теннисистка Даяна Ястремская будет вынуждена сделать паузу в выступлениях из-за травмы руки.

Спортсменка сообщила в своем Instagram, что вернется в Одессу, чтобы провести лечение поврежденного запястья.

Ожидается, что Ястремская пропустит турнир в Таллине, который состоится с 26 сентября по 2 октября. Также под вопросом ее участие в турнире в Остраве, который пройдет с 3 по 9 октября.

"Я планировала сыграть в Эстонии и Остраве, но после нескольких проверок моего запястья, с которым у меня были проблемы последние десять дней, я решила вернуться в Одессу. Я планирую взять несколько дней, чтобы мой доктор выполнил необходимое лечение, после чего будет видно, куда двигаться дальше.

Я надеюсь, что буду готова к выступлению в Остраве, однако я не уверена. Спасибо вам, я буду держать вас в курсе", - написала теннисистка.

Напомним, что в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Даяна Ястремская занимает 89-ю позицию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис WTA Даяна Ястремская
0 0 0

Статьи по теме

Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100 Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
Костюк выиграла первый титул WTA в парном разряде Костюк выиграла первый титул WTA в парном разряде
Хирн: Альварес хочет получить реванш с Биволом Хирн: Альварес хочет получить реванш с Биволом
Помочь журналистам

Видео

Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Бокс22:57
Хирн: Альварес хочет получить реванш с Биволом
Теннис22:25
Ястремская выбыла на неопределенный срок из-за травмы
21:49
Сборная Украины по футзалу стала победителем Кубка трех наций
Европа21:14
Стало известно, во сколько Ювентусу может обойтись увольнение Аллегри
Европа20:38
Бывший защитник Боруссии Дортмунд нашел себе новую команду в Бундеслиге
НБА20:01
НБА вскоре понизит возраст для участников драфта
Бокс19:45
Деревянченко: Я не против реванша с Головкиным или боя с Канело
Европа19:31
Челси переманит у Зальцбурга человека, подписавшего Мане и Холанда
НБА19:02
Нью-Йорк Никс подтвердил подписание Михайлюка
18:57
Найпопулярніші види спорту 2022: як зняти стрес та привести себе в форму
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK