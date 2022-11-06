Людмила Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA

Украинско-латвийский дуэт поборется за место в финале с лидерами посева.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии вышла в полуфинал Итогового турнира WTA, который в эти дни проходит в американском Форт-Уорт.

После двух поражений украинско-латвийский тандем в заключительном матче группы одержал победу в трех сетах над Анной Данилиной из Казахстана и Беатрис Хаддад Маи из Бразилии - 6:7(7), 6:4, 10:8.

Соперницы провели на корте 2 часа и 5 минут. Украинка и латвийка дважды подали навылет, совершили шесть двойных ошибок и реализовали три из пяти брейкпойнтов.

При этом Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс в последнем матче обыграли Габриэлу Дабровски и Джулиану Олмос и вышли в полуфинал с первого места в группе Пэм Шрайвер. Киченок и Остапенко пробились в следующий раунд соревнований со второй позиции.

В полуфинале Итогового турнира WTA украинско-латвийскому дуэту будут противостоять лидеры посева и действующие чемпионки соревнований - Барбора Крейчикова и Катержина Синякова из Чехии.