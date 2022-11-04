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Пара Киченок и Остапенко вновь проиграла на Итоговом турнире WTA

Украинка Людмила Киченок во второй раз проиграла в третьем сете.
Сегодня, 03:31
Остапенко / Киченок / Getty Images
Остапенко / Киченок / Getty Images
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На Итоговом турнира в американском Форт-Ворт украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко выступает в парных соревнованиях.

Во втором туре они сыграли против канадско-мексиканского дуэта - Габриэлы Дабровски (Канада) и Джулианы Ольмос (Мексика).

В первом сете шла серьезная борьба и победительницы были обнаружены только на тайбрейке, который со счетом 7:5 выиграли североамериканки.

Вторая партия - доминация украинки и ее партнерши, а в третьем сете, игравшем по системе тай-брейка до 10 выигранных розыгрышей, были очень большие качели. У обеих пар были матч-болы, но своим вторым воспользовались именно Дабровски и Ольмос.

2-й тур
Дабровски/Ольмос - Л.Киченок/Остапенко 7:6(5), 2:6, 12:10

Напомним, что в первом туре украино-латвийская пара также потерпела поражение.

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