Федерер станет одним из ведущих бала Met Gala
Партнерками известного экс-теннисиста станут Пенелопа Крус и Дуа Липа.
Один из лучших теннисистов современности Роджер Федерер примерит на себя роль ведущего.
Швейцарец проведет мероприятие Met Gala, которое пройдет 1 мая этого года в Нью-Йорке.
Со-ведущими Федерера станут Пенелопа Крус, Дуа Липа, Михаэла Коел и редакторка издания Vogue Анна Винтур.
Бал Met Gala в этом году будет посвящен известному модельеру Карлу Лагерфельду, который ушел из жизни несколько лет назад.
Напомним, осенью прошлого года Федерер завершил карьеру теннисиста.