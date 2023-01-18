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Федерер станет одним из ведущих бала Met Gala

Партнерками известного экс-теннисиста станут Пенелопа Крус и Дуа Липа.
Вчера, 22:28
Роджер Федерер
Роджер Федерер

Один из лучших теннисистов современности Роджер Федерер примерит на себя роль ведущего.

Швейцарец проведет мероприятие Met Gala, которое пройдет 1 мая этого года в Нью-Йорке. 

Со-ведущими Федерера станут Пенелопа Крус, Дуа Липа, Михаэла Коел и редакторка издания Vogue Анна Винтур.

Бал Met Gala в этом году будет посвящен известному модельеру Карлу Лагерфельду, который ушел из жизни несколько лет назад.

Напомним, осенью прошлого года Федерер завершил карьеру теннисиста.


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