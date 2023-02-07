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Кубок Дэвиса: рейтинг сборных. Украина поднялась на одну строчку

Уже скоро мы узнаем своего следующего соперника.
Сегодня, 10:00
Сборная Украины по теннису / Федерация тенниса Украины
Сборная Украины по теннису / Федерация тенниса Украины

В обновленном рейтинге наций на Кубок Дэвиса Украина поднялась на одну строчку и теперь занимет 36-е место.

Также благодаря трем победам в четырех матчах над ливанскими теннисистами наша сборная прошла в следующий этап Кубка Дэвиса, который пройдет 12-17 сентября.

Мы будем играть, как одна из сборных, которая вышла из плей-офф, а соперником станет сборная, не преодолевшая квалификацию высшего дивизиона финальной части Кубка Дэвиса. Следовательно, наши потенциальные соперники:

  • Германия (5)
  • Казахстан (14)
  • Бельгия (16)
  • Аргентина (18)
  • Колумбия (19)
  • Венгрия (22)
  • Япония (23)
  • Австрия (24)
  • Словакия (25)
  • Норвегия (26)
  • Румыния (27)
  • Бразилия (28)

Жеребьевка состоится уже 9-го февраля.

Обновленный рейтинг наций

1. Канада – 492.38 (+3)
2. Испания – 449.75
3. Австралия – 432 (+5)
4. Хорватия – 422 (-3)
5. Германия – 402 (+1)
6. Италия – 401.63 (+1)
7. Великобритания – 388.5 (+2)
8. Сербия – 385.38 (+2)
9. Нидерланды – 379.44 (+5)
10. США – 367.5 (-5)
...
36. Украина – 274.75 (+1)

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