Кубок Дэвиса: рейтинг сборных. Украина поднялась на одну строчку

Уже скоро мы узнаем своего следующего соперника.

В обновленном рейтинге наций на Кубок Дэвиса Украина поднялась на одну строчку и теперь занимет 36-е место.

Также благодаря трем победам в четырех матчах над ливанскими теннисистами наша сборная прошла в следующий этап Кубка Дэвиса, который пройдет 12-17 сентября.

Мы будем играть, как одна из сборных, которая вышла из плей-офф, а соперником станет сборная, не преодолевшая квалификацию высшего дивизиона финальной части Кубка Дэвиса. Следовательно, наши потенциальные соперники:

Германия (5)

Казахстан (14)

Бельгия (16)

Аргентина (18)

Колумбия (19)

Венгрия (22)

Япония (23)

Австрия (24)

Словакия (25)

Норвегия (26)

Румыния (27)

Бразилия (28)

Жеребьевка состоится уже 9-го февраля.

Обновленный рейтинг наций

1. Канада – 492.38 (+3)

2. Испания – 449.75

3. Австралия – 432 (+5)

4. Хорватия – 422 (-3)

5. Германия – 402 (+1)

6. Италия – 401.63 (+1)

7. Великобритания – 388.5 (+2)

8. Сербия – 385.38 (+2)

9. Нидерланды – 379.44 (+5)

10. США – 367.5 (-5)

...

36. Украина – 274.75 (+1)