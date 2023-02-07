Кубок Дэвиса: рейтинг сборных. Украина поднялась на одну строчку
В обновленном рейтинге наций на Кубок Дэвиса Украина поднялась на одну строчку и теперь занимет 36-е место.
Также благодаря трем победам в четырех матчах над ливанскими теннисистами наша сборная прошла в следующий этап Кубка Дэвиса, который пройдет 12-17 сентября.
Мы будем играть, как одна из сборных, которая вышла из плей-офф, а соперником станет сборная, не преодолевшая квалификацию высшего дивизиона финальной части Кубка Дэвиса. Следовательно, наши потенциальные соперники:
- Германия (5)
- Казахстан (14)
- Бельгия (16)
- Аргентина (18)
- Колумбия (19)
- Венгрия (22)
- Япония (23)
- Австрия (24)
- Словакия (25)
- Норвегия (26)
- Румыния (27)
- Бразилия (28)
Жеребьевка состоится уже 9-го февраля.
Обновленный рейтинг наций
1. Канада – 492.38 (+3)
2. Испания – 449.75
3. Австралия – 432 (+5)
4. Хорватия – 422 (-3)
5. Германия – 402 (+1)
6. Италия – 401.63 (+1)
7. Великобритания – 388.5 (+2)
8. Сербия – 385.38 (+2)
9. Нидерланды – 379.44 (+5)
10. США – 367.5 (-5)
...
36. Украина – 274.75 (+1)