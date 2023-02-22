iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Цуренко на отказе завершила выступления на турнире в Мексике

Украинская теннисистка не смогла доиграть матч первого круга из-за повреждения.
Сегодня, 09:43
Леся Цуренко / Getty Images
Леся Цуренко / Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко завершила свои выступления на турнире WTA 250 в мексиканской Мериде уже после первого круга.

В стартовом поединке основной сетки против Катержины Синяковой из Чехии украинка во время первой партии обращалась за помощью к врачу из-за проблем с правой ногой. Проиграв первый сет, Цуренко приняла решение отказаться от продолжения матча.

Читай также: Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины

WTA 250. Мерида (Мексика)
Одиночный разряд
Первый круг

Леся Цуренко (Украина, Q) - Катержина Синякова (Чехия, 4) 5:7 - отказ

До этого Леся Цуренко выиграла два матча квалификации на турнире в Мериде.

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина обыграла Даяну Ястремскую во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Леся Цуренко WTA

Статьи по теме

Костюк уступила Бенчич в напряженном матче второго круга турнира в Дубае Костюк уступила Бенчич в напряженном матче второго круга турнира в Дубае
Калинина с победы стартовала на турнире в Дубае и вышла на другую украинку Калинина с победы стартовала на турнире в Дубае и вышла на другую украинку
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
Костюк с трудом прошла в 1/16 финала турнира в ОАЭ Костюк с трудом прошла в 1/16 финала турнира в ОАЭ
Помочь журналистам

Видео

Матч всех звезд НБА: видео драфта игроков и битвы команд ЛеБрона и Янниса
Матч всех звезд НБА: видео драфта игроков и битвы команд ЛеБрона и Янниса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

ММА10:48
Тайсон - о МакГрегоре: В UFC это образ, в жизни он прекрасный человек
Европа10:14
Директор Хатайспора погиб в результате землетрясения в Турции
Европа10:10
Враг Зинченко, одноклубник Малиновского или Ла Лига: где может продолжить карьеру Трубин
Европа09:50
Челси предпочитает дать Поттеру время на исправление ситуации
Теннис09:43
Цуренко на отказе завершила выступления на турнире в Мексике
НБА09:26
Атланта уволила тренера и определилась с кандидатами на его место
Лига Чемпионов09:10
Клопп: Вероятно, Анчелотти считает, что все решено. Честно, я тоже так думаю
Лига Европы08:42
Тренер Шахтера взял на ответный матч с Ренном 28 игроков
Лига Чемпионов08:16
"Невероятное выступление": Анчелотти оценил разгром Ливерпуля
Лига Чемпионов07:55
Лига чемпионов: Лейпциг примет Манчестер Сити, Интер встретится с Порту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK