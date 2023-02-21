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Калинина одолела Ястремскую на турнире в Дубае

Украинское дерби получилось занятным.
Сегодня, 11:59
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Во втором круге WTA 1000, что проходит сейчас в Дубае, зрителей ожидало украинское противостояние между Ангелиной Калининой и Даяной Ястремской.

Начали украинки весьма бодро, обменявшись брейками в четырех стартовых геймах. Борьба была равной, но в конце Ястремская прибавила и забрала себе первый сет.

Во втором сете номинальная первая ракетка Украины показала все, на что способна и довольно легко закрыла вторую партию в свою пользу.

Увы, далее Даяна так и не смогла навязать хоть какую-то борьбу сопернице. Калинина проходит в следюущий раунд, где встретиться с победительницей пары Плишкова - Саккари.

WTA 1000, Дубай (ОАЭ)
Одиночный разряд
Второй круг

Ангелина Калинина - Даяна Ястремская 2:1 (5:7, 6:2, 6:3)

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даяна Ястремская Ангелина Калинина

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