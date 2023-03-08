Цуренко пробилась в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе

В первом круге соревнований WTA 1000 в США сыграют четыре украинские теннисистки.

Украинка Леся Цуренко преодолела квалификацию и вышла в основную сетку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В финале отбора украинская теннисистка одержала победу в трех сетах над представительницей Великобритании Кэти Бултер - 6:3, 6:7(4), 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа 33 минуты. За это время украинка не выполнила ни одной подачи навылет и допустила три двойные ошибки.

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В первом круге основной сетки турнира Цуренко сыграет против Чжу Линь из Китая.

WTA 1000. Индиан-Уэллс (США)

Одиночный разряд

Квалификация. Финал

Леся Цуренко (Украина, 9) - Кэти Бултер (Великобритания) 6:3, 6:7(4), 6:4

Отметим, что Цуренко стала четвертой украинкой в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе. С первого круга основы соревнования также начнут Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.