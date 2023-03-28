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Калинина пробилась в четвертьфинал парного турнира WTA 1000

Украинка наконец обновила собственный рекорд.
Сегодня, 10:23
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинская тенниситка Ангелина Калинина пробилась в четвертьфинал парного турнира WTA 1000 в Майами.

Украинка выступает в паре с румынской теннисисткой Ириной Бегу. В 1/8 финала спортсменки обыграли китаянок Чжаосюань Ян и Ифань Сюй 7:6 (6), 6:2, хотя и считались откровенными аутсайдерами.

Отметим, что Калинина ранее уже играла с Бегу. В прошлом году на парном Уимблдоне их команда вылетела уже в первом раунде.

Благодаря этой победе Ангелина обновила собственный личный рекорд в парных турнирах. Ранее Ангелина смогла пройти лишь в четвертый раунд на Australian Open, выступая в паре с бельгийкой Элисон ван Эйтванк.

За место в полуфинале украино-румынский тандем будет бороться против Магды Линетт и Бернарды Перы (Польша / США).

Со результатами Ангелины Калининой в этом году вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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