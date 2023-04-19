Федерация тенниса Украины определилась с решением об участии на турнирах, где играют теннисисты из рф и беларуси

Федерация тенниса Украины отреагировала на указ Министерства молодежи и спорта Украины каасаемо участия официальных делегаций в турнирах, где присутствуют представители рф и беларуси.

В пресс-релизе организации указано, что там с уважением относятся к решению Кабинета министров Украины и готовы его исполнять.

"Федерация тенниса Украины уважает позицию Кабинета Министров Украины по осуществлению мероприятий по отстранению спортсменов, тренеров, других представителей РФ и РБ от участия в международных спортивных соревнованиях и усиление мер по недопущению пропаганды военной агрессии России против Украины в среде спортивного сообщества.

Федерация тенниса Украины согласно приказу Министерства молодежи и спорта №2031 от 12.04.2023 не будет отправлять официальные делегации на соревнования, где принимают участие представители Российской Федерации и Республики Беларусь.

Федерация тенниса Украины планирует отправлять официальные делегации только на матчи Кубка Дэвиса, Кубка Билли Джин Кинг, Зимние и Летние командные Кубки Европы, Европейское индивидуальное первенство.

Сейчас в этих соревнованиях не планируется участие представителей РФ и РБ. Если ситуация изменится, и представители стран-агрессоров будут допущены к соревнованиям, выезды официальных делегаций Федерации тенниса Украины на эти соревнования будут отменены", - сообщается на сайте Федерации.

Напомним, ранее известный скелетонист Владислав Гераскевич высказался об указе Министерства молодежи и спорта.