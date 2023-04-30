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Украинская тенннисистка возобновит карьеру спустя 2,5 года отсутствия из-за тяжелой болезни

Александра Корашвили вернется на корт, сыграв с представительницей Грузии.
Сегодня, 09:27
Александра Корашвили / btu.org.ua
Александра Корашвили / btu.org.ua

Сегодня, 30 апреля, в квалификации турнира ITF W40 в Тбилиси состоится достаточно знаменательный матч.

Украинка Александра Корашвили выйдет на корт впервые с мая 2020 года, когда у нее диагностировали миелодисплатичный синдром с миелофиброзом.

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Для того, чтобы победить эту тяжелую болезнь Александре потребовалась операция по трансплантации костного мозга и длительная реабилитация в 2.5 года.

Теперь Корашвили возвращается в теннис и встретится с представительницей Грузии Аннамарией Курцикашвили. Начало матча - ориентировочно в 11:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA

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