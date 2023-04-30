Украинская тенннисистка возобновит карьеру спустя 2,5 года отсутствия из-за тяжелой болезни
Александра Корашвили вернется на корт, сыграв с представительницей Грузии.
Сегодня, 30 апреля, в квалификации турнира ITF W40 в Тбилиси состоится достаточно знаменательный матч.
Украинка Александра Корашвили выйдет на корт впервые с мая 2020 года, когда у нее диагностировали миелодисплатичный синдром с миелофиброзом.
Читай также: Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
Для того, чтобы победить эту тяжелую болезнь Александре потребовалась операция по трансплантации костного мозга и длительная реабилитация в 2.5 года.
Теперь Корашвили возвращается в теннис и встретится с представительницей Грузии Аннамарией Курцикашвили. Начало матча - ориентировочно в 11:00 по киевскому времени.