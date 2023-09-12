Кубок Дэвиса-2023: расписание и результаты

ISPORT.ua предлагает вашему вниманию расписание всех матчей международного соревнования по теннису.

Кубок Дэвиса - крупнейший международный мужской командный турнир по теннису. Он проводится ежегодно, начиная с 1900 года, а с 1979 года- под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

В 2019 году привычный формат проведения турнира изменился. В сентябре, сразу после US Open, проводится групповой этап. По две лучшие сборные из каждого квартета проходят в "Финал восьми", который пройдет в ноябре.

Статус самой титулованной команды турнира принадлежит сборной США, которая выигрывала соревнование 32 раза. Далее идут Австралия (28), Франция (10) и Великобритания (10).

Действующим обладателем Кубка Дэвиса является сборная Канады, которая в прошлом году в финале обыграла сборную Австралии (2:0).

Расписание и результаты

Вторник, 12 сентября

Франция - Швейцария 2:0

Маннарино (Франция) - Штрикер (Швейцария) - 3:6, 6:1, 6:4

- Штрикер (Швейцария) - 3:6, 6:1, 6:4 Умбер (Франция) - Вавринка (Швейцария) - 6:4, 6:4

Швеция - Чили 0:2

Борг (Швеция) - Гарин (Чили) - 6:7(6), 6:3, 5:7

- 6:7(6), 6:3, 5:7 Имер (Швеция) - Харри (Чили) - 2:6, 4:6

Нидерланды - Финляндия 1:1

Ван де Зандшульп (Нидерланды) - Виртанен (Финляндия) - 6:7(0), 4:6

- 6:7(0), 4:6 Грикспор (Нидерланды) - Руусувуори (Финляндия) - 7:6(7), 6:3

Сербия - Южная Корея 2:0

Лайович (Сербия) - Хонг (Южная Корея) - 6:4, 7:6(3)

- Хонг (Южная Корея) - 6:4, 7:6(3) Дьере (Сербия) - Квон (Южная Корея) - 4:6, 6:2, 6:2

Среда, 13 сентября

Испания - Чехия

Хорватия - США

Канада - Италия

Австралия - Великобритания

Четверг, 14 сентября

Нидерланды - США

Чехия - Южная Корея

Канада - Швеция

Австралия - Франция

Пятница, 15 сентября

Испания - Сербия

Хорватия - Финляндия

Италия - Чили

Великобритания - Швейцария

Суббота, 16 сентября

США - Финляндия

Сербия - Чехия

Канада - Чили

Австралия - Швейцария

Воскресенье, 17 сентября

Хорватия - Нидерланды

Испания - Южная Корея

Италия - Швеция

Великобритания - Франция

Составы групп и команд

Группа А: Канада, Италия, Швеция, Чили

Матчи проходят в Болонье (Италия).

Канада: Денис Шаповалов, Габриэль Диалло, Вашек Поспишил, Алексис Галарно, Келси Стивенсон, Фрэнк Данцевич (капитан).

Италия: Лоренцо Музетти, Лоренцо Сонего, Маттео Арнальди, Андреа Вавассори, Симоне Болелли, Филиппо Воландри (капитан).

Швеция: Элиас Имер, Лео Борг, Карл Фриберг, Филип Бергеви, Андре Горанссон, Йохан Хедсберг (капитан).

Чили: Николас Харри, Кристиан Гарин, Алехандро Табило, Марсело Томас Барриорс Вера, Гонсало Лама, Николас Массу (капитан).

Группа В: Австралия, Великобритания, Франция, Швейцария

Матчи проходят в Манчестере (Великобритания).

Австралия: Алекс Де Минаур, Макс Перселл, Джордан Томпсон, Танаси Коккинакис, Мэтью Эбден, Ллейтон Хьюитт (капитан).

Великобритания: Кэмерон Норри, Дэниел Эванс, Энди Маррей, Джей Дрэйпер, Нил Скупски, Леон Смит (капитан).

Франция: Уго Умбер, Адриан Маннарино, Артус Филс, Эдуар Роже-Васслен, Николя Маю, Себастьен Грожан (капитан).

Швейцария: Стэн Вавринка, Марк-Андреа Хуслер, Доминик Штрикер, Леандро Риди, Александер Ритшард, Северин Люти (капитан).

Группа С: Испания, Сербия, Чехия, Южная Корея

Матчи проходят в Валенсии (Испания).

Испания: Алехандро Давидович Фокина, Роберто Баутиста Агут, Бернабе Сапата Миральес, Альберт Рамос-Виньолас, Марсель Гранольерс, Давид Феррер (капитан).

Сербия: Никола Чачич, Новак Джокович, Ласло Дьере, Миомир Кецманович, Душан Лайович, Виктор Троицки (капитан).

Чехия: Иржи Легечка, Томаш Махач, Якуб Менсик, Адам Павлашек, Ярослав Навратил (капитан).

Южная Корея: Сун Ву Квон, Сенг Чан Хонг, Юн Сенг Чунг, Джи Сунг Нам, Мин Кью Сонг, Йонг Джун Ким (капитан).

Группа D: Хорватия, Нидерланды, США, Финляндия

Матчи проходят в Сплите (Хорватия).

Хорватия: Борна Годжо, Дино Призмич, Дуйе Айдукович, Иван Додиг, Мате Павич, Ведран Мартич (капитан).

Нидерланды: Таллон Грикспор, Ботик Ван де Зандшульп, Гейс Брауэр, Уэсли Коольхоф, Матве Мидделькооп, Паул Хаархейс (капитан).

США: Фрэнсис Тиафу, Томми Пол, Маккензи МакДональд, Остин Крайчек, Раджив Рам, Боб Брайан (капитан).

Финляндия: Эмиль Руусувуори, Отто Виртанен, Патрик Каууовальта, Патрик Никлас-Салминен, Харри Хелиоваара, Яркко Ниеминен.

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