Кубок Дэвиса-2023: расписание и результаты
Кубок Дэвиса - крупнейший международный мужской командный турнир по теннису. Он проводится ежегодно, начиная с 1900 года, а с 1979 года- под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).
В 2019 году привычный формат проведения турнира изменился. В сентябре, сразу после US Open, проводится групповой этап. По две лучшие сборные из каждого квартета проходят в "Финал восьми", который пройдет в ноябре.
Статус самой титулованной команды турнира принадлежит сборной США, которая выигрывала соревнование 32 раза. Далее идут Австралия (28), Франция (10) и Великобритания (10).
Действующим обладателем Кубка Дэвиса является сборная Канады, которая в прошлом году в финале обыграла сборную Австралии (2:0).
Расписание и результаты
Вторник, 12 сентября
Франция - Швейцария 2:0
- Маннарино (Франция) - Штрикер (Швейцария) - 3:6, 6:1, 6:4
- Умбер (Франция) - Вавринка (Швейцария) - 6:4, 6:4
Швеция - Чили 0:2
- Борг (Швеция) - Гарин (Чили) - 6:7(6), 6:3, 5:7
- Имер (Швеция) - Харри (Чили) - 2:6, 4:6
Нидерланды - Финляндия 1:1
- Ван де Зандшульп (Нидерланды) - Виртанен (Финляндия) - 6:7(0), 4:6
- Грикспор (Нидерланды) - Руусувуори (Финляндия) - 7:6(7), 6:3
Сербия - Южная Корея 2:0
- Лайович (Сербия) - Хонг (Южная Корея) - 6:4, 7:6(3)
- Дьере (Сербия) - Квон (Южная Корея) - 4:6, 6:2, 6:2
Среда, 13 сентября
Испания - Чехия
Хорватия - США
Канада - Италия
Австралия - Великобритания
Четверг, 14 сентября
Нидерланды - США
Чехия - Южная Корея
Канада - Швеция
Австралия - Франция
Пятница, 15 сентября
Испания - Сербия
Хорватия - Финляндия
Италия - Чили
Великобритания - Швейцария
Суббота, 16 сентября
США - Финляндия
Сербия - Чехия
Канада - Чили
Австралия - Швейцария
Воскресенье, 17 сентября
Хорватия - Нидерланды
Испания - Южная Корея
Италия - Швеция
Великобритания - Франция
Составы групп и команд
Группа А: Канада, Италия, Швеция, Чили
Матчи проходят в Болонье (Италия).
Канада: Денис Шаповалов, Габриэль Диалло, Вашек Поспишил, Алексис Галарно, Келси Стивенсон, Фрэнк Данцевич (капитан).
Италия: Лоренцо Музетти, Лоренцо Сонего, Маттео Арнальди, Андреа Вавассори, Симоне Болелли, Филиппо Воландри (капитан).
Швеция: Элиас Имер, Лео Борг, Карл Фриберг, Филип Бергеви, Андре Горанссон, Йохан Хедсберг (капитан).
Чили: Николас Харри, Кристиан Гарин, Алехандро Табило, Марсело Томас Барриорс Вера, Гонсало Лама, Николас Массу (капитан).
Группа В: Австралия, Великобритания, Франция, Швейцария
Матчи проходят в Манчестере (Великобритания).
Австралия: Алекс Де Минаур, Макс Перселл, Джордан Томпсон, Танаси Коккинакис, Мэтью Эбден, Ллейтон Хьюитт (капитан).
Великобритания: Кэмерон Норри, Дэниел Эванс, Энди Маррей, Джей Дрэйпер, Нил Скупски, Леон Смит (капитан).
Франция: Уго Умбер, Адриан Маннарино, Артус Филс, Эдуар Роже-Васслен, Николя Маю, Себастьен Грожан (капитан).
Швейцария: Стэн Вавринка, Марк-Андреа Хуслер, Доминик Штрикер, Леандро Риди, Александер Ритшард, Северин Люти (капитан).
Группа С: Испания, Сербия, Чехия, Южная Корея
Матчи проходят в Валенсии (Испания).
Испания: Алехандро Давидович Фокина, Роберто Баутиста Агут, Бернабе Сапата Миральес, Альберт Рамос-Виньолас, Марсель Гранольерс, Давид Феррер (капитан).
Сербия: Никола Чачич, Новак Джокович, Ласло Дьере, Миомир Кецманович, Душан Лайович, Виктор Троицки (капитан).
Чехия: Иржи Легечка, Томаш Махач, Якуб Менсик, Адам Павлашек, Ярослав Навратил (капитан).
Южная Корея: Сун Ву Квон, Сенг Чан Хонг, Юн Сенг Чунг, Джи Сунг Нам, Мин Кью Сонг, Йонг Джун Ким (капитан).
Группа D: Хорватия, Нидерланды, США, Финляндия
Матчи проходят в Сплите (Хорватия).
Хорватия: Борна Годжо, Дино Призмич, Дуйе Айдукович, Иван Додиг, Мате Павич, Ведран Мартич (капитан).
Нидерланды: Таллон Грикспор, Ботик Ван де Зандшульп, Гейс Брауэр, Уэсли Коольхоф, Матве Мидделькооп, Паул Хаархейс (капитан).
США: Фрэнсис Тиафу, Томми Пол, Маккензи МакДональд, Остин Крайчек, Раджив Рам, Боб Брайан (капитан).
Финляндия: Эмиль Руусувуори, Отто Виртанен, Патрик Каууовальта, Патрик Никлас-Салминен, Харри Хелиоваара, Яркко Ниеминен.
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