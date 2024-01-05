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Украина назвала состав на матч против США в Кубке Дэвиса

Орест Терещук стал капитаном нашей команды.
Сегодня, 18:55
Виталий Сачко / Getty Images
Виталий Сачко / Getty Images

Федерация тенниса Украины огласила состав сборной на матч против команды США в рамках этапа квалификации Кубка Дэвиса.

Состав сборной Украины: Виталий Сачко, Алексей Крутых, Владислав Орлов, Вячеслав Белинский и Илья Белобородько.

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Отметим, капитаном команды является Орест Терещук.

Матчи против США состоятся 1 и 2 февраля 2024 года на хардовых кортах SEB Arena в Вильнюсе, Литва.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Кубок Дэвиса

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