Украина назвала состав на матч против США в Кубке Дэвиса
Орест Терещук стал капитаном нашей команды.
Федерация тенниса Украины огласила состав сборной на матч против команды США в рамках этапа квалификации Кубка Дэвиса.
Состав сборной Украины: Виталий Сачко, Алексей Крутых, Владислав Орлов, Вячеслав Белинский и Илья Белобородько.
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Отметим, капитаном команды является Орест Терещук.
Матчи против США состоятся 1 и 2 февраля 2024 года на хардовых кортах SEB Arena в Вильнюсе, Литва.
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