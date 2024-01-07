iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Свитолина смогла навязать Гауфф борьбу в финале турнира в Окленде, но проиграла

Элина смогла взять один сет, но большая усталость в сравнении с Коко дала о себе знать
Сегодня, 08:49
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В рамках финала турнира в новозеландском Окленде украинка Элина Свитолина встретилась с американкой Коко Гауфф.

Путь обеих теннисисток до финала был разным. Коко смогла легко справиться с каждой из своих оппоненток, а Элине пришлось "повозиться" с Сию Вань и Эммой Радукану.

Перед матчем с огромным преимуществом фавориткой считалась Гауфф, однако, Свитолина в упорной борьбе смогла вырвать первый сэт у своей оппонентки - 6:7.

Во втором сэте наша спортсменка продолжила навязывать борьбу в начале, однако, потом все же отдала несколько геймов подряд и проиграла со счетом 6:3.

Решающий сэт пошел по идентичному сценарию и завершился с идентичным счетом.

Таким образом, 19-летняя Коко Гауфф защитила свой титул чемпиона открытого чемпионата Окленда

Коко Гауфф (США) - Элина Свитолина Украина) 6:7, 6:3, 6:3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина WTA Коко Гауфф

Статьи по теме

Свитолина - Гауфф: прогноз на финальный матч в Окленде Свитолина - Гауфф: прогноз на финальный матч в Окленде
Свитолина пробилась в финал турнира в Окленде, где побореться за свой 18-й титул Свитолина пробилась в финал турнира в Окленде, где побореться за свой 18-й титул
Свитолина - Радукану: обзор победного матча украинки в Новой Зеландии Свитолина - Радукану: обзор победного матча украинки в Новой Зеландии
Цуренко завершила выступления на турнире в Окленде Цуренко завершила выступления на турнире в Окленде
Помочь журналистам

Видео

Предассист Мудрика в видеообзоре матча Челси – Престон
Предассист Мудрика в видеообзоре матча Челси – Престон

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа10:25
"Сначала заходят чемпионы мира": Аргентинцы из Ромы ввели новое правило в клубе
Европа10:16
"У них все очень хорошо": Анчелотти высказался о конкуренции между Кепой и Луниным
Европа09:50
Футбол сегодня: Арсенал - Ливерпуль, кубковые матчи в Англии, Испании и Франции, игры Серии А
Европа09:44
Команда из Северной Америки пролетела более 7000 км, чтобы проиграть в Кубке Франции со счетом 0:12
Европа09:22
Тренер Жироны: Мы не обязаны выигрывать ни чемпионат, ни Кубок Испании
Европа09:15
Соперник Шахтера в Лиге Европы подпишет игрока, которого турецкий гранд исключил из состава
Теннис08:49
Свитолина смогла навязать Гауфф борьбу в финале турнира в Окленде, но проиграла
НХЛ08:28
НХЛ: Бостон разгромил Тампу-Бэй, Монреаль в напряженной борьбе обыграл Рейнджерс
Европа07:56
Будущий футболист Баварии высказался о переходе в клуб
НБА07:41
НБА: Бостон без Михайлюка победил Индиану, Хьюстон сенсационно обыграл Милуоки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK