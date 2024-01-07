Свитолина смогла навязать Гауфф борьбу в финале турнира в Окленде, но проиграла
В рамках финала турнира в новозеландском Окленде украинка Элина Свитолина встретилась с американкой Коко Гауфф.
Путь обеих теннисисток до финала был разным. Коко смогла легко справиться с каждой из своих оппоненток, а Элине пришлось "повозиться" с Сию Вань и Эммой Радукану.
Перед матчем с огромным преимуществом фавориткой считалась Гауфф, однако, Свитолина в упорной борьбе смогла вырвать первый сэт у своей оппонентки - 6:7.
Во втором сэте наша спортсменка продолжила навязывать борьбу в начале, однако, потом все же отдала несколько геймов подряд и проиграла со счетом 6:3.
Решающий сэт пошел по идентичному сценарию и завершился с идентичным счетом.
Таким образом, 19-летняя Коко Гауфф защитила свой титул чемпиона открытого чемпионата Окленда
Коко Гауфф (США) - Элина Свитолина Украина) 6:7, 6:3, 6:3
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