Свитолина смогла навязать Гауфф борьбу в финале турнира в Окленде, но проиграла

Элина смогла взять один сет, но большая усталость в сравнении с Коко дала о себе знать

В рамках финала турнира в новозеландском Окленде украинка Элина Свитолина встретилась с американкой Коко Гауфф.

Путь обеих теннисисток до финала был разным. Коко смогла легко справиться с каждой из своих оппоненток, а Элине пришлось "повозиться" с Сию Вань и Эммой Радукану.

Перед матчем с огромным преимуществом фавориткой считалась Гауфф, однако, Свитолина в упорной борьбе смогла вырвать первый сэт у своей оппонентки - 6:7.

Во втором сэте наша спортсменка продолжила навязывать борьбу в начале, однако, потом все же отдала несколько геймов подряд и проиграла со счетом 6:3.

Решающий сэт пошел по идентичному сценарию и завершился с идентичным счетом.

Таким образом, 19-летняя Коко Гауфф защитила свой титул чемпиона открытого чемпионата Окленда

Коко Гауфф (США) - Элина Свитолина Украина) 6:7, 6:3, 6:3

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