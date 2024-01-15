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"Я не занимаюсь политикой": французский теннисист об участии в выставочном турнире в россии

Адриан Маннарино сделал нелепое заявление.
Сегодня, 17:40
Адриан Маннарино / Getty Images
Адриан Маннарино / Getty Images

Французский теннисист Адриан Маннарино (ATP №19) высказался по поводу своего участия в выставочном турнире в россии.

Маннарино рассказал, что он вне политики и не делал никаких политических шагов.

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"Я профессиональный теннисист. Я не занимаюсь политикой или чем-нибудь другим. Я делал свою работу. Вот чем занимался. Я никого не поддерживаю. Это было личное событие. Речь не шла о политической поддержке. Здесь не о чем говорить", - приводит слова теннисиста Ubitennis.

Отметим, что украинка Леся Цуренко обращалась к Маннарино с просьбой не участвовать в турнире.

"Я не общался с ней, потому не знаю", - добавил Адриан.

Турнир прошел с 1 по 3 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге при поддержке Газпрома.

Ранее сообщалось, что Ястремская подарила фанатам подписанные кроссовки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Адриан Маннарино

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