Реал поздравил Алькараса с победой на Уимблдоне

Мадридский Реал отреагировал на победу Карлоса Алькараса над Новаком Джоковичем в финале Уимблдона.

"Сливочные" поздравили 21-летнего испанца с четвертой победу на турнирах Большого Шлема.

Испанский топ-клуб отметил "блестящий теннис" Алькараса в финальном поединке.

"Поздравляем с четвертым трофеем Большого Шлема, уважаемый Карлос Алькарас.

Карлос, сегодня ты в очередной раз показал свой класс и блестящий теннис, чтобы во второй раз стать чемпионом на Уимблдоне. Вся Испания и все мадридцы очень гордятся тобой", - написала пресс-служба столичного гранда на официальной странице клуба в твиттере.

Отметим, что Карлос второй раз подряд побеждает Джоковича на Уимблдоне. Также он выигрывал US Open-2022 и Ролан Гаррос-2024.

Стоит также сказать, что теннисист является болельщиком Реала и часто посещает их матчи.

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