Реал поздравил Алькараса с победой на Уимблдоне
Мадридский Реал отреагировал на победу Карлоса Алькараса над Новаком Джоковичем в финале Уимблдона.
"Сливочные" поздравили 21-летнего испанца с четвертой победу на турнирах Большого Шлема.
Испанский топ-клуб отметил "блестящий теннис" Алькараса в финальном поединке.
"Поздравляем с четвертым трофеем Большого Шлема, уважаемый Карлос Алькарас.
Карлос, сегодня ты в очередной раз показал свой класс и блестящий теннис, чтобы во второй раз стать чемпионом на Уимблдоне. Вся Испания и все мадридцы очень гордятся тобой", - написала пресс-служба столичного гранда на официальной странице клуба в твиттере.
Отметим, что Карлос второй раз подряд побеждает Джоковича на Уимблдоне. Также он выигрывал US Open-2022 и Ролан Гаррос-2024.
Стоит также сказать, что теннисист является болельщиком Реала и часто посещает их матчи.
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