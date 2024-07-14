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Алькарас второй раз подряд победил Джоковича в финале Уимблдона

Карлос завоевал четвертый турнир Большого Шлема в карьере.
Сегодня, 18:38
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

В рамках финала Уимблдона в мужском одиночном разряде мы увидели повторение прошлогоднего матча за трофей между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем.

В отличие от финала 2023 года в этот раз между молодым испанцем и опытным сербом зрители не увидели такой же захватывающей борьбы.

Первые два сета Алькарас взял достаточно легко с одинаковым счетом - 6:2, не испытав никаких проблем. В третьем Джокович сумел найти свою игру, однако, было уже поздно, поэтому, он сумел лишь дойти до тай-брейка в этой партии, где Алькарас взял свое, хотя, должен был бы брать немного раньше, ведь при счете 4:5 проиграл три чемпионских очка

Поэтому, как и в прошлый раз именно Карлос Алькарас стал чемпионом Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Также на счету 21-летнего теннисиста победа на нынешнем Ролан Гаррос и US Open-2022, поэтому, Карлос выиграл уже четвертый тур большого шлема.

Карлос Алькарас (Испания) - Новак Джокович (Сербия) - 6:2, 6:2, 7:6

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уимблдон Новак Джокович Карлос Алькарас

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