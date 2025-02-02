iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ястремская уступила в финале престижного турнира, обидно проиграв россиянке

Даяна показала характер, однако, этого оказалось недостаточно.
Сегодня, 17:26
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

В рамках финала турнира WTA500 в Линце Даяна Ястремская встретилась с россиянкой екатериной александровой.

Украинка очень неудачно начала поединок, проиграв первый сет со счетом 2:6.

Во втором сете Даяна также не демонстрировала свои лучшие качества, проигрывая 0:3, и казалось, что, к сожалению, представительница страны-террористки одержит легкую победу, однако, после счета 0:3 Ястремская «собрала все силы в кулак», выдала серию из 6 выигранных геймов подряд, победив в сете 6:3.

Однако, третий сет оказался очень непростым для обеих спортсменок, борьба продолжалась до последнего гейма, но наша представительница все же не смогла победить россиянку, уступив в решающей партии со счетом 5:7

Линц, Австрия

WTA500, финал

Даяна Ястремская - екатерина александрова (нейтральный статус) 2:6, 6:3,

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Даяна Ястремская

Статьи по теме

Ястремская сыграет с "нейтралкой" в финале турнира в австрийском Линце Ястремская сыграет с "нейтралкой" в финале турнира в австрийском Линце
Калинина вылетела на старте "полутысячника" в Австрии Калинина вылетела на старте "полутысячника" в Австрии
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10 Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
Дубль Матета помог Кристал Пэлас уверенно обыграть Манчестер Юнайтед Дубль Матета помог Кристал Пэлас уверенно обыграть Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа17:58
Дубль Матета помог Кристал Пэлас уверенно обыграть Манчестер Юнайтед
Теннис17:26
Ястремская уступила в финале престижного турнира, обидно проиграв россиянке
Европа17:25
Манчестер Юнайтед может заключить еще одну сделку с Астон Виллой
Киберспорт17:06
Passion UA играют в финале UPEA National League 2025
Киберспорт17:03
NaVi Junior выиграли CCT Series 6
Европа17:00
Барселона с победой над аутсайдером сократила отставание от Реала
Европа16:59
Культового игрока УПЛ задержали вместе с наркоторговцем
Европа16:27
Одноклубник Довбика забавно отреагировал на громкий трейд в НБА
Украина16:27
УХЛ: Сокол и Кременчуг одержали синхронные победы
Биатлон16:13
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету, Украина завершила чемпионат Европы-2025 без медалей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK