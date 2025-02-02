В рамках финала турнира WTA500 в Линце Даяна Ястремская встретилась с россиянкой екатериной александровой.

Украинка очень неудачно начала поединок, проиграв первый сет со счетом 2:6.

Во втором сете Даяна также не демонстрировала свои лучшие качества, проигрывая 0:3, и казалось, что, к сожалению, представительница страны-террористки одержит легкую победу, однако, после счета 0:3 Ястремская «собрала все силы в кулак», выдала серию из 6 выигранных геймов подряд, победив в сете 6:3.

Однако, третий сет оказался очень непростым для обеих спортсменок, борьба продолжалась до последнего гейма, но наша представительница все же не смогла победить россиянку, уступив в решающей партии со счетом 5:7

Линц, Австрия

WTA500, финал

Даяна Ястремская - екатерина александрова (нейтральный статус) 2:6, 6:3,

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