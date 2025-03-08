Симон триумфовала в гонке преследования в Нове-Место, Джима и Дмитренко вне топ-20

28-летняя Жюлия Симон завоевала вторую медаль в чешском Нове-Место. После "бронзы" в спринте она выиграла золотую медаль в гонке преследования.

На четырех огневых рубежах француженка ошиблась только однажды. В свою очередь шведская биатлонистка Ханна Эберг с двумя промахами финишировала второй. Дополнила подиум соотечественница Симон – Осеан Мишелон (2 промаха).

Украинки Юлия Джима и Кристина Дмитренко завершили гонку за пределами топ-20. Первая с одним выстрелом в "молоко" финишировала на 25-й позиции. Тем временем вторая с двумя промахами замкнула третий десяток спортсменок.

Кубок мира. Нове-Место, Чехия

Женщины, гонка преследования

1. Жюлия Симон (0+1+0+0) 30:56,0

2. Ханна Эберг (0+1+0+1) +17,2

3. Осеан Мишелон (1+0+0+1) +19,2

...

25. Юлия Джима (0+0+1+0) +2:33,8

30. Кристина Дмитренко (1+0+1+0) +3:01,8

К слову, ранее Самуэльссон выиграл мужской пасьют в Нове-Место.

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