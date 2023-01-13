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Украинцы показали лучший результат сезона в мужской эстафете в Рупольдинге, победили норвежцы

Вашему вниманию итоги гонки на пятом этапе Кубка мира по биатлону.
Сегодня, 16:44
Антон Дудченко / Getty Images
Антон Дудченко / Getty Images

В пятницу, 13 января, в немецком Рупольдинге состоялась мужская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу на дистанции 4 по 7,5 км праздновали норвежские биатлонисты, которые использовали семь дополнительных патронов и, несмотря на один штрафной круг, пришли к финишу первыми с уверенным запасом.

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Вторыми завершили гонку немецкие спортсмены с отставанием от лидера в 20,1 секунды. Замкнули тройку призеров французы.

Сборная Украины в составе Артема Примы, Дениса Насыко, Богдана Цымбала и Антона Дудченко продемонстрировала в эстафете лучший результат в нынешнем сезоне. Украинская команда использовала семь дополнительных патронов и финишировала на шестой позиции, уступив лидерам 2:06.8 минуты.

Результаты мужской эстафеты в Рупольдинге:

  1. Норвегия (1+7) 1:10:51.4
  2. Германия (0+4) +20.1
  3. Франция (1+7) +55.6
  4. Швеция (1+15) +1:49.3
  5. Италия (0+10) +1:56.8
  6. Украина (0+7) +2:06.8

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.

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