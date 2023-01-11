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Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге, Насыко - лучший среди украинцев

Украинские биатлонисты показали хорошую стрельбу и темп, благодаря чему практически все сумели подняться в очковую зону.
Сегодня, 17:16
Йоханнес Бе / Getty Images
Йоханнес Бе / Getty Images

В среду, 11 января, стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону, который переехал в немецкий Рупольдинг.

Пятый этап начался с мужской индивидуальной гонки на 20 км. Сборную Украины представляли пять биатлонистов: Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко и Денис Насыко.

Победу в гонке вновь завоевал норвежец Йоханнес Тингнес Бьо, опередивший своего соотечественника Ветле-Сьястад Кристиансена на неполные 10 секунд. Бронзовую медаль этапа заработал представитель Словении Яков Фак, отставший от лидера на полминуты.

Лучшим среди украинцев стал Денис Насыко: стартовав 89-м он сумел финишировать 26-м, допустив один промах на втором огневом рубеже.

Богдан Цымбал стартовал 24-м, но из-за двух промахов во время последней стрельбы откатился на 34-ю строчку.

Стоит отметить, что все наши спортсмены (кроме Цымбала) сумели заметно подняться в итоговой классификации относительно своих стартовых позиций, финишировав в зачетной зоне.

Артем Тищенко финишировал 28-м при старте с 40-й позиции (1 промах), Тарас Лесюк пришел сразу за ним (стартовал 56-м, 1 промах), Руслан Ткаленко отыграл 32 позиции, финишировав 46-м (3 промаха).

Кубок мира. Пятый этап
Индивидуальная гонка (20 км). Рупольдинг (Германия)

1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) - 48:48,4 (1+0+0+1)
2. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) +9,9 (0+0+0+1)
3. Яков Фак (Словения) +29,3 (0+0+0+0)
...
26 Денис Насыко (Украина) +3:32,1 (0+1+0+0)
28. Артем Тищенко (Украина) +3:45,1 (0+1+0+0)
29. Тарас Лесюк (Украина) + 3:51,5 (0+0+0+1)
34. Богдан Цымбал (Украина) +4:08,8 (0+0+0+2)
46. Руслан Ткаленко (Украина) +5:11,2 (0+2+0+1)

Напомним, что в четверг, 12 января, состоится индивидуальная гонка среди женщин. Старт заезда - 15:10 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рупольдинг индивидуальная гонка

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