Украина определилась с составом мужской сборной на эстафету в Рупольдинге

На пятом этапе Кубка мира состоится командная гонка у мужчин.

В четверг, 15 января, пятый этап Кубка мира-2025/26 по биатлону в немецком Рупольдинге продолжится классической мужской эстафетой.

Свой состав на будущую командную гонку назвала сборная Украины, сообщает официальный сайт IBU.

Состав сборной Украины:

9-1. Тарас Лесюк

9-2.Виталий Мандзин

9-3.Богдан Борковский

9-4. Дмитрий Пидручный

Старт мужской эстафеты в Рупольдинге запланирован на 15:30 по киевскому времени, а следить за ней можно будет в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

