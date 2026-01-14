iSport.ua
Украина определилась с составом мужской сборной на эстафету в Рупольдинге

На пятом этапе Кубка мира состоится командная гонка у мужчин.
Сегодня, 17:48
В четверг, 15 января, пятый этап Кубка мира-2025/26 по биатлону в немецком Рупольдинге продолжится классической мужской эстафетой.

Свой состав на будущую командную гонку назвала сборная Украины, сообщает официальный сайт IBU.

Читай также: Сборная Норвегии феерически выиграла женскую эстафету в Рупольдинге

Состав сборной Украины:

  • 9-1. Тарас Лесюк
  • 9-2.Виталий Мандзин
  • 9-3.Богдан Борковский
  • 9-4. Дмитрий Пидручный

Старт мужской эстафеты в Рупольдинге запланирован на 15:30 по киевскому времени, а следить за ней можно будет в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

