Украина определилась с составом мужской сборной на эстафету в Рупольдинге
На пятом этапе Кубка мира состоится командная гонка у мужчин.
В четверг, 15 января, пятый этап Кубка мира-2025/26 по биатлону в немецком Рупольдинге продолжится классической мужской эстафетой.
Свой состав на будущую командную гонку назвала сборная Украины, сообщает официальный сайт IBU.
Читай также: Сборная Норвегии феерически выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
Состав сборной Украины:
- 9-1. Тарас Лесюк
- 9-2.Виталий Мандзин
- 9-3.Богдан Борковский
- 9-4. Дмитрий Пидручный
Старт мужской эстафеты в Рупольдинге запланирован на 15:30 по киевскому времени, а следить за ней можно будет в онлайн-трансляции.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!