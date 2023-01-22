Украинки с лучшим результатом сезона завершили эстафету в Антхольц-Антерсельве, победили француженки

Вашему вниманию итоги гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону.

В воскресенье, 22 января, в заключительный день шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянской Антхольц-Антерсельве состоялась женская эстафета.

Уверенную победу на дистанции 4 по 6 км одержала команда Франции в составе Лу Жанмоно, Анаис Шевальє-Буше, Хлое Шевалье и Жюлии Симон. После третьего этапа Шевалье с идеальной стрельбой передала эстафету первой, а лидерка личного зачета нынешнего сезона Симон также без промахов прошла два огневых рубежа и легко удержала позицию.

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Вторыми финишировали шведские биатлонистки, проиграв француженкам 45 секунд. Замкнули тройку спортсменки из Германии (+1:16.9).

Сборная Украины в составе Анны Кривонос, Юлии Джимы, Елены Билосюк и Анастасии Меркушиной продемонстрировала лучший результат в нынешнем сезоне, завершив гонку на девятом месте.

Перед четвертым этапом Меркушина получила эстафету от Билосюк девятой и, несмотря на использование одного запасного патрона в последней стрельбе, сумела сохранить позицию до финиша.

Всего украинские биатлонистки использовали шесть запасных патронов, а отставание от лидера составило 3:49.0.

Результаты женской эстафеты в Антхольц-Антерсельве:

Франция (0+2) 1:07:21.3 Швеция (0+8) +45.2 Германия (0+10) +1:16.9 Италия (1+6) +1:30.4 Австрия (0+3) +1:56.1 Норвегия (3+9) +2:35.4

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9. Украина (0+6) +3:49.0

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.