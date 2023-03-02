Нове-Место: Йоханнес Бе выиграл спринт, норвежцы заняли весь подиум

Спортсмены лишь из одной страны были непревзойденными в этот раз.

В рамках этапа Кубка мира в чешском городе Нове-Место прошел мужской спринт.

Йоганнес Бе занял безоговорочное первое место с результатом 22 минуты 39 секунд. На 30 секунд от него отстал его брат Тарьей Бе, занявший второе место.

Тройку призеров замкнул еще один норвежец Ветле Шостад Кристиансен, отставший от лидера более чем на минуту.

Что касается украинцев, то среди наших лучшим был Антон Дудченко, завершивший спринт на 17 строчке и показавший второй лучший личный результат на этапах Кубка Мира.

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Кубок мира по биатлону

Нове Место, Чехия

Спринт, Мужчины

1. Йоханнес Бо (Норвегия) - 22.39,6 (0

2. Тарьей Бо (Норвегия) - 30,0 (0)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) - 1.15,2 (1)

17. Антон Дудченко (Украина) - 2.08,3 (0)

32. Дмитрий Пидручный (Украина) - 2.36,7 (3)

35. Артем Прима (Украина) - 2.40,6 (1)

43. Богдан Цымбал (Украина) - 2.50,1 (1)

75. Денис Насико (Украина) - 4.02,0 (2