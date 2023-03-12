Масс-старт в Эстерсунде: результаты гонки Кубка мира
В Швеции состоялась последняя гонка восьмого этапа Кубка мира.
Мужской масс-старт в шведском Эстерсунде закрыл программу гонок предпоследнего этапа Кубка мира в сезоне-2022/2023.
Среди тридцати участников гонки нашлось место и украинцу Антону Дудченко, который стартовал с 29 номером и за четыре стрельбы промахнулся лишь один раз, но даже такой результат не позволил ему бороться за ТОП-10.
Победу даже без братьев Бё и с плохой гонкой от Стурлы Лагрейда, одержал норвежец - Кристиансен. Более того, вторым стал также норвежец - Дале, третьим - 21-летний француз Перро.
Результат мужского масс-старта в Эстерсунде
- Кристиансен (Норвегия)
- Дале (Норвегия)
- Перро (Франция)
- Крчмар (Чехия)
- Стадлер (Швейцария)
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16. Дудченко (Украина)