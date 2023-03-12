Масс-старт в Эстерсунде: результаты гонки Кубка мира

Мужской масс-старт в шведском Эстерсунде закрыл программу гонок предпоследнего этапа Кубка мира в сезоне-2022/2023.

Среди тридцати участников гонки нашлось место и украинцу Антону Дудченко, который стартовал с 29 номером и за четыре стрельбы промахнулся лишь один раз, но даже такой результат не позволил ему бороться за ТОП-10.

Победу даже без братьев Бё и с плохой гонкой от Стурлы Лагрейда, одержал норвежец - Кристиансен. Более того, вторым стал также норвежец - Дале, третьим - 21-летний француз Перро.

Результат мужского масс-старта в Эстерсунде