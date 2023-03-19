Йоханнес Бе завершил сезон уверенной победой в масс-старте в Холменколлене

В Норвегии состоялась заключительная мужская гонка Кубка мира по биатлону.

В воскресенье, 19 марта, в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене состоялся масс-старт у мужчин.

Победителем гонки стал безоговорочный лидер нынешнего сезона Йоханнес Тингнес Бе, который записал на свой счет рекордный 19-й триумф в сезоне. Кроме того, норвежский доминатор выиграл все три старта домашнего этапа, ранее праздновав успех в спринте и гонке преследования.

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В масс-старте победитель личного зачета Кубка мира, даже несмотря на два промаха на огневых рубежах, опередил на финише на 26 секунд идеально отстрелявшегося Никласа Хартвега из Швейцарии.

Третьим также без промахов гонку завершил еще один норвежец Ветле Шостад Кристиансен, завоевав Малый хрустальный глобус в масс-стартах.

Украинские биатлонисты в масс-старт в Холменколлене не отобрались.

Результаты мужского масс-старта в Холменколлене

Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0+0+1) 38:51.9 Никлас Хартвег (Швейцария, 0+0+0+0) +26.2 Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+0) +35.2 Кантен Фийон Майе (Франция, 0+1+0+0) +36.8 Стурла Лейгред (Норвегия, 0+1+0+0) +40.0 Мартин Понсилуома (Швеция, 1+2+1+0) +43.0

Отметим, что в воскресенье, 19 марта, в Холменколлене биатлонный сезон будет закрыт женским масс-стартом. Начало гонки запланировано на 16:10 по киевскому времени. На ISPORT доступна онлайн-трансляция масс-старта.

Напомним, что на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.