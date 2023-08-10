IBU не видит причин возвращать росиян на соревнования

Международный союз биатлонистов отказался допускать росиян до международных соревнований.

Глава болотного биатлона виктор майгуров заявил, что постоянно общается с IBU, но союз не видит причин возвращать росиян.

"Не идет речи даже о нейтральном статусе. Перспективы возвращения такие же, как у других федераций. Наш олимпийский комитет, министерство спорта и государство в целом нацелены на то, чтобы как можно быстрее наших спортсменов допустили без каких-либо ограничений, потому что со стороны ОКР, Минспорта и российских спортсменов не было нарушений", - рассказал майгуров местным пропагандистам.

Отметим, что IBU отстранил росиян еще в марте прошлого года и с тех пор не делал никаких поблажек.

Ранее, напомним, стало известно, что бывший глава IBU брал взятки от росии и продвигал ее интересы в международном спорте.

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