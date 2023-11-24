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Стало известно, кто представит Украину в смешанных эстафетах

Вскоре начнется новый биатлонный сезон.
Сегодня, 14:40
Артем Прима / Getty Images
Артем Прима / Getty Images

В субботу, 25 ноября, стартует новый биатлонный сезон-2023/24. В рамках соревновательного дня первого этапа Кубка мира, который пройдет в Эстерсунде (Швеция) состоятся две гонки.

В преддверии гонки сборная Украины определилась с составом на сингл-микст и смешанную эстафету.

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Состав сборной Украины

Одиночная смешанная эстафета:

  • Артем Тищенко
  • Анастасия Меркушина

Смешанная эстафета:

  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Ирина Петренко
  • Кристина Дмитренко

Начало одиночной смешанной эстафеты – в 13.30.

Начало смешанной эстафеты – в 15.50.

Напомним, на ISPORT доступно расписание биатлонного сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по биатлону

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