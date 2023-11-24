Стало известно, кто представит Украину в смешанных эстафетах
Вскоре начнется новый биатлонный сезон.
В субботу, 25 ноября, стартует новый биатлонный сезон-2023/24. В рамках соревновательного дня первого этапа Кубка мира, который пройдет в Эстерсунде (Швеция) состоятся две гонки.
В преддверии гонки сборная Украины определилась с составом на сингл-микст и смешанную эстафету.
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Состав сборной Украины
Одиночная смешанная эстафета:
- Артем Тищенко
- Анастасия Меркушина
Смешанная эстафета:
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Ирина Петренко
- Кристина Дмитренко
Начало одиночной смешанной эстафеты – в 13.30.
Начало смешанной эстафеты – в 15.50.
Напомним, на ISPORT доступно расписание биатлонного сезона-2023/24.
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