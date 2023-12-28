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Франция во второй раз выигрывает Рожденственскую гонку, Украина - пятая

Джима и Пидручный показали неплохие результаты.
Сегодня, 20:49
Фабиан Клод и Жюлья Симон / Getty Images
Фабиан Клод и Жюлья Симон / Getty Images

В четверг, 28 декабря, на стадионе Велтинс-Арена в Гельзенкирхене состоялась Рождественская гонка.

Украину на этом мероприятии представлял дуэт Юлии Джими и Дмитрия Пидручного.

Во время масс-старта наши спортсмены претендовали на топ-3, но по итогу начали гонку преследование на четвертой позиции.

Увы, в финальной гонке все сразу пошло не по плану, и в течение всей дистанции мы боролись за последние позиции, финишировав все-таки пятыми. А вот первое место без шансов было занято французским дуэтом.

Ближе к концу гонки появилась интрига и борьбе за топ-3, но по итогам гонки вторыми закончили норвежцы, а третьими - словенцы, которые в последний момент обогнали немецкий дуэт.

Рождественская гонка

  1. Жюлья Симон/Фабиан Клод (Франция) - 34:43.5
  2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд/Стурла Легрейд (Норвегия) - +57.5
  3. Полона Клеменчич/Яков Фак (Словения) - +1:08.2

...

5. Юлия Джима/Дмитрий Пидручный - +1:30.5

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