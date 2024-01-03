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Мужской спринт на четвертом этапе Кубка мира по биатлону перенесен

В программу соревнований в Оберхофе внесли изменения.
Сегодня, 12:05
Мужской спринт в Оберхофе перенесен / IBU/biathlonworld.com
Мужской спринт в Оберхофе перенесен / IBU/biathlonworld.com

Мужской спринт на четвертом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/24, который пройдет в немецком Оберхофе, был перенесен.

Спринтерскую гонку, которая была запланирована на четверг, 4 января, сместили на пятницу, 5 января. Биатлонисты выйдут на старт в 12:20 по киевскому времени.

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Как сообщает официальный сайт IBU, причиной переноса гонки стала нынешняя теплая погода в Оберхофе, дождь и сильный ветер.

Напомним, что четвертый этап Кубка мира пройдет с 5 по 7 января. В программе соревнований в Оберхофе состоятся индивидуальные гонки - спринты и преследования, а также мужская и женская эстафеты.

На ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира по биатлону сезона-2023/24.

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