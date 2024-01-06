Стремсгейм выиграл первую индивидуальную гонку в карьере, три украинца - в зачетной зоне

В субботу, 6 января, в немецком Оберхофе во второй соревновательный день четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоялась гонка преследования среди мужчин.

Стартовав третьим по итогам спринта, победу в пасьюте праздновал норвежец Эндре Стремсгейм, впервые в карьере выиграв индивидуальную гонку на Кубке мира.

Два других места на подиуме заняли его соотечественники Стурла Легрейд и Йоханнес Дале соответственно. А вслед за ними расположились еще два представителя Норвегии Тарьей и Йоханнес Бе.

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По итогам пасьюта три украинца финишировали в зачетной зоне: Дмитрий Пидручный (31-й результат), Антон Дудченко (33-й) и Виталий Мандзин (39-й). Артем Прима завершил гонку на 50-й позиции.

Оберхоф. Гонка преследования. Мужчины

Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+0+0+2) 33:04.2 Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1+1+0) +17.8 Йоханнес Дале (Норвегия, 1+0+0+0) +36.4 Тарьей Бе (Норвегия, 1+0+1+1) +45.5 Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+1+3) +50.3

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31. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1+0+2) +3:41.0

33. Антон Дудченко (Украина, 0+0+0+0) +3:47.2

39. Виталий Мандзин (Украина, 2+0+2+0) +4:13.2

50. Артем Прима (Украина, 0+1+0+2) +5.16.6

Сегодня в Оберхофе также состоится женская гонка преследования, за которой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира по биатлону сезона-2023/24.

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