Франция выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, украинки финишировали в ТОП-5

Украинские биатлонистки шли в группе лидеров, но до призовых мест не дотянули.

В среду, 10 января, в немецком Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24. В рамках соревновательного дня состоялась женская эстафета.

Украина была представлена в составе: Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.

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По итогам первых двух этапов Украина шла в тройке лучших, но после смены Анастасии Меркушиной опустилась на шестую строчку.

Кристина Дмитренко, которая заканчивала гонку, приехала к финишу на пятом месте.

Победителем гонки стали биатлонистки из Франции. На втором месте оказались спортсменки из Швеции, а тройку лучших замкнула сборная Германии.

Кубок мира по биатлону, 5-й этап

Рупольдинг, женская эстафета

1. Франция (0+4) 1:08:44,5

2. Швеция (0+3) +8,7

3. Германия (0+3) +46,7

4. Швейцария (0+7) +1:22,3

5. Украина (0+4) +1:36,1

6. Италия (0+9) +1:40,7

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок всех этапов Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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