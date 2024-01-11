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Пидручный пропустит оставшиеся гонки в Рупольдинге

Украинец отправился готовится к следующим гонкам.
Вчера, 23:35
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Дмитрий Пидручный рассказал, что более не будет участовать в гонках в Рупольдинге.

Напомним, 11 января мужская сборная Украины показала очень плохое выступление на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Пидручный заявил, что пропустит оставшиеся гонки, вместо этого спортсмен отправится на подготовку в Обертиллиах.

"Непростой день для нашей команды. Сегодняшним результатом недоволен никто. Самое главное сейчас - проанализировать ошибки и исправить их.

Для меня это была единственная гонка в Рупольдинге. Далее отправляюсь на подготовку к главным соревнованиям сезона в Обертиллиах", - написал Дмитрий в своем Инстаграме.

Напомним, что с результатами и расписанием Кубка мира вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный

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