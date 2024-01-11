Биатлон: Норвегия в четвертый раз подряд выиграла мужскую эстафету, украинцы провалились
В немецком Рупольдинге прошла мужская биатлонная эстафета в рамках Кубка мира. Победу в ней одержала команда Норвегии.
Хотя норвежцы не лидировали после половины дистанции, но Тарье Бьо и Ветле Кристиансен не просто вышли вперед, а на были на голову сильнее своих соперников и последняя стрельба проходила для финишера сильнейшей мужской команды уже в одиночку.
За другие медали сражались хозяева немцы, Италия и Франция. Победу в этой борьбе, несмотря на два штрафных круга, одержала Германия, а третьей стали представители Италии – Джакомель обошел Кентена Фийона Майе.
Для Украины гонка стала провальной. Артем Прима приехал на первую передачу эстафеты последним – единственный, кто бежал штрафной круг. Дмитрий Пидручный отыграл одну позицию, а Денис Насико еще две, а Виталий Мандзин на фотофинише проиграл 17 место Эстонии.
Рупольдинг, мужская эстафета
- Норвегия – 1:09:49,6
- Германия +45
- Италия +58,7
- Франция +1:11,0
...
18. Украина +4:44,5
Отметим, что для Норвегии это четвёртая победа подряд в мужских эстафетах. В этом сезоне норвежцам нет равных.
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