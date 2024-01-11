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Биатлон: Норвегия в четвертый раз подряд выиграла мужскую эстафету, украинцы провалились

У соперников не было шансов.
Сегодня, 16:46
Сборная Норвегии / Getty Images
Сборная Норвегии / Getty Images

В немецком Рупольдинге прошла мужская биатлонная эстафета в рамках Кубка мира. Победу в ней одержала команда Норвегии.

Хотя норвежцы не лидировали после половины дистанции, но Тарье Бьо и Ветле Кристиансен не просто вышли вперед, а на были на голову сильнее своих соперников и последняя стрельба проходила для финишера сильнейшей мужской команды уже в одиночку.

За другие медали сражались хозяева немцы, Италия и Франция. Победу в этой борьбе, несмотря на два штрафных круга, одержала Германия, а третьей стали представители Италии – Джакомель обошел Кентена Фийона Майе.

Для Украины гонка стала провальной. Артем Прима приехал на первую передачу эстафеты последним – единственный, кто бежал штрафной круг. Дмитрий Пидручный отыграл одну позицию, а Денис Насико еще две, а Виталий Мандзин на фотофинише проиграл 17 место Эстонии.

Рупольдинг, мужская эстафета

  1. Норвегия – 1:09:49,6
  2. Германия +45
  3. Италия +58,7
  4. Франция +1:11,0

...

18. Украина +4:44,5

Отметим, что для Норвегии это четвёртая победа подряд в мужских эстафетах. В этом сезоне норвежцам нет равных.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биатлон

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