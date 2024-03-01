Две украинские биатлонистки квалифицировались в масс-старт в Холменколлене
Украинские биатлонистки Юлия Джима и Анастасия Меркушина отобрались в масс-старт на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.
Джима квалифицировалась в гонку благодаря месту в топ-25 общего зачета, где она идет на 23-й позиции.
Меркушина отобралась по квоте этапа в Холменколлене, став лучшей среди украинок в индивидуальной гонке - 33-е место.
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Ирина Петренко, не набиравшая очков в индивидуальной гонке, прошла в список как четвертая запасная благодаря 31-му месту в общем зачете.
Украинские биатлонисты в мужской масс-старт не квалифицировались.
Женский масс-старт в Холменколлене состоится в субботу, 2 марта, и начнется в 14:20 по киевскому времени.
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.
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